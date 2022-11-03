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У Німеччині зросла кількість прихильників дипломатичного вирішення війни в Україні – опитування

Четвер, 3 листопада 2022, 22:09

Занепокоєння щодо можливого розширення війни в Україні могло спричинити те, що більшість громадян Німеччини підтримують дипломатичні зусилля з вирішення конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування DeutschlandTrend телеканалу ARD.

Зокрема 55% респондентів погоджуються з твердженням, що дипломатичні зусилля німецького уряду щодо припинення війни в Україні не є достатньо ефективними – це на 14% більше, ніж у червні.

Троє з десяти опитаних німців (31%, на 12% менше, ніж у червні), натомість, дипломатичні зусилля Німеччини вважають доцільними, ще 4% вважають їх надмірними (було 8%).

Крім того, серед громадян Німеччини не спостерігається підтримки збільшення військової допомоги України. 41% вважає, що така допомога вже є достатньою, 30% – що вона надмірна, 21% – що її, навпаки, недостатньо.

Так само розділилися думки респондентів, коли йдеться про санкції проти Росії. Для 37% вони заходять недостатньо далеко, для 31% – достатньо, для 23% – занадто далеко.

Опитування DeutschlandTrend було проведене дослідницькою компанією infratest dimap з 31 жовтня по 2 листопада серед 1307 громадян Німеччини, які мають право брати участь у виборах (серед них 854 відповідали телефоном, ще 453 – онлайн).

Похибка результату становить не більше 2% для значень у районі 10% і не більше 3% – для значень у районі 50%.

Нагадаємо, за даними іншого опитування, в Німеччині за останні місяці зросла кількість людей, що схильні вірити у наративи та теорії змов на користь РФ.

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