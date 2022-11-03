В Германии выросло количество сторонников дипломатического решения войны в Украине - опрос

Беспокойство относительно возможного расширения войны в Украине могло вызвать то, что большинство граждан Германии поддерживают дипломатические усилия по решению конфликта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса DeutschlandTrend телеканала ARD.

В частности 55% респондентов согласны с утверждением, что дипломатические усилия немецкого правительства по прекращению войны в Украине не являются достаточно эффективными - это на 14% больше, чем в июне.

Трое из десяти опрошенных немцев (31%, на 12% меньше, чем в июне), зато дипломатические усилия Германии считают целесообразными, еще 4% считают их чрезмерными (было 8%).

Кроме того, среди граждан Германии не наблюдается поддержки увеличения военной помощи Украине. 41% считает, что такая помощь уже является достаточной, 30% - что она чрезмерная, 21% - что ее, наоборот, недостаточно.

Так же разделились мнения респондентов, когда речь идет о санкциях против России. Для 37% они заходят недостаточно далеко, для 31% - достаточно, для 23% - слишком далеко.

Опрос DeutschlandTrend был проведен исследовательской компанией infratest dimap с 31 октября по 2 ноября среди 1307 граждан Германии, имеющих право участвовать в выборах (среди них 854 отвечали по телефону, еще 453 - онлайн).

Погрешность результата составляет не более 2% для значений в районе 10% и не более 3% - для значений в районе 50%.

Напомним, по данным другого опроса, в Германии за последние месяцы выросло количество людей, склонных верить в нарративы и теории заговоров в пользу РФ.