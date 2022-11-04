ООН продовжила мандат миротворчої місії ЄС у Боснії

Миротворчі сили Європейського Союзу в Боснії, відомі також як операція "Алтея", місія яких полягає в забезпеченні подальшого дотримання Дейтонської мирної угоди 1995 року, що поклала край війні 1992-2005 років, продовжать свою присутність ще на один рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Західні країни побоювалися, що Росія, як один з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН з правом вето, може заблокувати продовження місії в Боснії і Герцеговині і ще більше дестабілізувати західнобалканський регіон.

Однак на засіданні Ради Безпеки всі 15 членів проголосували за проєкт резолюції по Боснії і Герцеговині.

Росія раніше попереджала, що може накласти вето на це рішення, стверджуючи, що "ситуація з безпекою в країні є стабільною", виходячи з останнього звіту сил ЄС в ООН.

Через побоювання такого сценарію американські сенатори 5 серпня запропонували новий закон під назвою "Акт про демократію і процвітання на Західних Балканах", в якому йдеться про те, що США повинні підтримати збереження мандату EUFOR в Боснії.

В операції "Алтея" беруть участь близько 1200 солдатів з 20 країн-учасниць, розподілених по всій території Боснії. Кількість солдатів була збільшена на 500 осіб у березні, після російського вторгнення в Україну.

Тим часом, існують розбіжності щодо того, чи повинна Хорватія брати участь у місії.

Раніше в жовтні президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Хорватія бажає брати участь в операції "Алтея". Міністр закордонних справ Хорватії Горан Грліч Радман у понеділок направив листа генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, в якому повторив це прохання.

Однак у вівторок хорватський член боснійського тристороннього президента Желько Комсіч також написав Столтенбергу, критикуючи цю ідею.

Описуючи війну в Боснії і Герцеговині 1992-2005 років "як міждержавний збройний конфлікт", в якому брала участь Хорватія, він додав: "Було б дуже недоречно для Альянсу НАТО включати сили Республіки Хорватія в свою місію в БіГ або через місію EUFOR "Операція Алтея".