ООН продлила мандат миротворческой миссии ЕС в Боснии

Миротворческие силы Европейского Союза в Боснии, известные также как операция "Алтея", миссия которых заключается в обеспечении дальнейшего соблюдения Дейтонского мирного соглашения 1995 года, положившего конец войне 1992-2005 годов, продолжат свое присутствие еще на один год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Западные страны опасались, что Россия, как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето, может заблокировать продолжение миссии в Боснии и Герцеговине и еще больше дестабилизировать западнобалканский регион.

Однако на заседании Совета Безопасности все 15 членов проголосовали за проект резолюции по Боснии и Герцеговине.

Россия ранее предупреждала, что может наложить вето на это решение, утверждая, что "ситуация с безопасностью в стране является стабильной", исходя из последнего отчета сил ЕС в ООН.

Из-за опасений такого сценария американские сенаторы 5 августа предложили новый закон под названием "Акт о демократии и процветании на Западных Балканах", в котором говорится о том, что США должны поддержать сохранение мандата EUFOR в Боснии.

В операции "Алтея" участвуют около 1200 солдат из 20 стран-участниц, распределенных по всей территории Боснии. Количество солдат было увеличено на 500 человек в марте, после российского вторжения в Украину.

Между тем, существуют разногласия относительно того, должна ли Хорватия участвовать в миссии.

Ранее в октябре президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Хорватия желает участвовать в операции "Алтея". Министр иностранных дел Хорватии Горан Грлич Радман в понедельник направил письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором повторил эту просьбу.

Однако во вторник хорватский член боснийского трехстороннего президента Желько Комсич также написал Столтенбергу, критикуя эту идею.

Описывая войну в Боснии и Герцеговине 1992-2005 годов "как межгосударственный вооруженный конфликт", в котором участвовала Хорватия, он добавил: "Было бы очень неуместно для Альянса НАТО включать силы Республики Хорватия в свою миссию в БиГ или через миссию EUFOR "Операция Алтея".