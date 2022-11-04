На заході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,9, спричинивши паніку
Помірно сильний землетрус стався в західній провінції Туреччини Ізмір 4 листопада, викликавши паніку серед жителів і поваливши мінарет мечеті.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hurriyet daily news.
Президія управління з питань стихійних лих і надзвичайних ситуацій AFAD заявила, що землетрус магнітудою 4,9 стався в районі Бука в Ізмірі о 3:29 ранку. За землетрусом послідувало кілька підземних поштовхів, які відчувалися у прилеглих районах.
Щонайменше троє людей отримали поранення після того як стрибнули з висоти, намагаючись у паніці покинути свої будинки, повідомив міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу в Твіттері. Один з поранених у критичному стані.
Мер Ізміра Тунч Сойєр заявив, що не було повідомлень про серйозні пошкодження, окрім поваленого мінарету.
"Крім паніки, страху, тривоги, викликаних у наших жителів, ми не отримали жодних негативних повідомлень", - сказав Сойєр.
Підземні поштовхи сталися через кілька днів після того як Ізмір вшанував пам'ять жертв землетрусу магнітудою 6,6, що стався 30 жовтня 2020 року і забрав життя 117 осіб.
Близько 18 тисяч людей загинули внаслідок потужних землетрусів, що сталися на північному заході Туреччини в 1999 році.