На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9, вызвав панику

Умеренно сильное землетрясение произошло в западной провинции Турции Измир 4 ноября, вызвав панику среди жителей и повалив минарет мечети.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hurriyet daily news.

Президиум управления по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций AFAD заявил, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе Бука в Измире в 3:29 утра. За землетрясением последовало несколько подземных толчков, которые ощущались в близлежащих районах.

По меньшей мере три человека получили ранения после того как прыгнули с высоты, пытаясь в панике покинуть свои дома, сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу в Твиттере. Один из раненых в критическом состоянии.

Мэр Измира Тунч Сойер заявил, что не было сообщений о серьезных повреждениях, кроме поваленного минарета.

"Кроме паники, страха, тревоги, вызванных у наших жителей, мы не получили никаких негативных сообщений", - сказал Сойер.

Подземные толчки произошли через несколько дней после того как Измир почтил память жертв землетрясения магнитудой 6,6, произошедшего 30 октября 2020 года и унесшего жизни 117 человек.

Около 18 тысяч человек погибли в результате мощных землетрясений, произошедших на северо-западе Турции в 1999 году.