У Польщі розпочалися найбільші військові навчання країн Вишеградської групи

У Польщі в п’ятницю розпочалися навчання "Пума-22", є найбільшими військовими маневрами країн Вишеградської групи в цьому році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив PAP майор Пшемислав Ліпчинський, прессекретар 18-ї механізованої дивізії.

Крім підрозділів країн Вишеградської групи, у навчанні беруть участь підрозділи союзників з Великої Британії та США. Основним виконавцем навчань є 21-а окрема гірськострілецька бригада, але до участі у навчаннях залучаються також інші підрозділи зі складу 18-ї окремої механізованої дивізії. У маневрах беруть участь майже 2 тисячі військовослужбовців та близько 300 одиниць техніки.

"Навчання триватимуть до 9 листопада. У них беруть участь військовослужбовці з Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини, а також союзники зі США та Великої Британії, які перебувають на Підкарпатті у зв'язку з ситуацією за нашим східним кордоном". - зазначили у пресслужбі 18-ї ОМБр.

"Метою навчань є покращення взаємосумісності військ, що беруть участь у навчаннях, а також перевірка здатності планувати, організовувати та проводити тактичні операції у взаємодії з союзниками", - наголошується в повідомленні.

За словами майора Ліпчинського, сценарії включають, наприклад, проведення маневреної оборони, форсування водної перешкоди на річці Сян, проведення ліквідації забруднення хімічними підрозділами, перевірку процедур виклику артилерії на вогонь (Call For Fire) та медичної евакуації (MEDEVAC), а також інтегроване гасіння пожежі. Завдання будуть виконуватися вдень і вночі. "Ми зосереджені на посиленні оперативної сумісності та розбудові довіри між військовослужбовцями з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії та США, які беруть участь у спільних навчаннях", - додав він.

Він зазначив, що цьогорічні навчання матимуть дещо інший характер та сценарій. Навчання спиратимуться на досвід та уроки, отримані під час війни в Україні.

У навчаннях беруть участь переважно бронетанкові та механізовані підрозділи Сухопутних військ, але задіяні й інші роди військ - артилеристи, сапери, хіміки, зенітники та розвідники.

Майор Ліпчинський зазначив, що "один з епізодів навчань передбачає спільні стрільби бронетанкових підрозділів Польщі, Великої Британії та Чехії". "Спільний вогонь на навчаннях вестимуть польські танки "Леопард", британські "Челленджери" та чеські танки Т-72 за підтримки мотопіхоти, артилерії та авіації Повітряних сил", - сказав він.

Паралельно з навчаннями "Пума-22", які є тактичними навчаннями з військами, проходять командно-штабні навчання: "Система-22", "Гепард-22" та "Сян-22". "Саме командування та штаби відпрацьовують рішення щодо того, що буде відбуватися на театрі бойових дій. Використовуючи аналогію з людським організмом, можна сказати, що командно-штабні навчання - це тренування мозку, а на тактичних навчаннях з військами - тренування м'язів". - сказав Ліпчинський.