Визначено країни, де молоді українці з окупованих територій зможуть отримати документи

Україна запустила експериментальний порядок отримання документів для українців з тимчасово окупованих територій – зокрема, для молодих людей, які ще не мали паспорта України; першим кроком є звернення до українських дипмісій в одній з 5 країн.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга повідомив, що уряд запускає новий експериментальний порядок отримання українських документів для молодих українців з тимчасово окупованих територій, який має усунути недоліки попередньої процедури – за якою на практиці отримати український паспорт було дуже складно.

"Відтепер українці, які народились на тимчасово окупованій території та ніколи не мали українських паспортів, зможуть звернутися до наших посольств та консульств для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Оформити посвідчення можна буде безоплатно. З цим документом вони зможуть повернутися в Україну і в подальшому оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт", – заявив очільник МЗС.

Тепер оформлення посвідчення особи на повернення в Україну передбачає спрощену процедуру підтвердження особи. Це можна буде зробити в одному з визначених українських посольств чи консульств на підставі свідчень дієздатного члена сім’ї – громадянина України, у тому числі дистанційно, через відеозв’язок.

Зокрема, звертатися можна буде до:

– посольства України у Білорусі,

– посольства України у Грузії,

– посольства України у Вірменії,

– посольства у Туреччині, а також генконсульств у Стамбулі або Анталії;

– посольства України у Казахстані.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року відкрилося генконсульство України у словацькому Пряшеві та віцеконсульство у польському Жешуві.