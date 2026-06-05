У Молдові залишили незмінним вирок для соратниці Шора, засудженої до 7,5 років

У Молдові за підсумками апеляційного розгляду залишили незмінним вирок колишній депутатці Марині Таубер, соратниці олігарха-втікача Ілана Шора.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Апеляційна палата Кишинева 5 червня оголосила рішення за результатами апеляційного розгляду справи Марини Таубер, засудженої за участь у незаконному фінансуванні партії "Шор" до 7,5 років.

Судді відхилили прохання як сторони захисту, так і прокурорів (які просили подвоєння терміну), залишивши перше рішення без змін.

Рішення Апеляційної палати ще може бути оскаржене у Вищій судовій палаті.

Марина Таубер перебуває за межами Молдови. З’являлась інформація про те, що вона, ймовірно, у Москві; її бачили на Міжнародному економічному форумі у Петербурзі.

Адвокат ухилився від відповідей на запитання журналістів про те, де вона, сказавши, що "вона, можливо, у Росії, а можливо, й ні".

Нагадаємо, у вересні 2025 року Таубер засудили до 7,5 років позбавлення волі за роль у незаконному фінансуванні партії "Шор".

На початку жовтня Молдова ініціювала її розшук через Інтерпол.