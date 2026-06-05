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У Молдові залишили незмінним вирок для соратниці Шора, засудженої до 7,5 років

Новини — П'ятниця, 5 червня 2026, 16:28 — Марія Ємець

У Молдові за підсумками апеляційного розгляду залишили незмінним вирок колишній депутатці Марині Таубер, соратниці олігарха-втікача Ілана Шора. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда". 

Апеляційна палата Кишинева 5 червня оголосила рішення за результатами апеляційного розгляду справи Марини Таубер, засудженої за участь у незаконному фінансуванні партії "Шор" до 7,5 років.

Судді відхилили прохання як сторони захисту, так і прокурорів (які просили подвоєння терміну), залишивши перше рішення без змін. 

Рішення Апеляційної палати ще може бути оскаржене у Вищій судовій палаті. 

Марина Таубер перебуває за межами Молдови. З’являлась інформація про те, що вона, ймовірно, у Москві; її бачили на Міжнародному економічному форумі у Петербурзі. 

Адвокат ухилився від відповідей на запитання журналістів про те, де вона, сказавши, що "вона, можливо, у Росії, а можливо, й ні". 

Нагадаємо, у вересні 2025 року Таубер засудили до 7,5 років позбавлення волі за роль у незаконному фінансуванні партії "Шор". 

На початку жовтня Молдова ініціювала її розшук через Інтерпол.

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Молдова
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