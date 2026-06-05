Сина – у бойовики, дочку – заміж: у Нідерландах засудили жінку, яка віддала своїх дітей ІДІЛ

У Нідерландах оголосили вирок жінці родом з Близького Сходу, яка, поїхавши у Сирію, дозволила "Ісламській державі" завербувати свого 14-річного сина бойовиком, а неповнолітню дочку віддала заміж.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Суд у Нідерландах задовольнив клопотання прокуратури та засудив до 7 років ув’язнення нині 49-річну Аяду К. за те, що вона дозволила ІДІЛ завербувати свого неповнолітнього сина.

Жінка восени 2014 року поїхала до контрольованої ІДІЛ частини Сирії, забравши з собою 13-річного сина і 15-річну доньку. Перед тим вона вийшла заміж за бойовика ІДІЛ.

Приблизно через рік її син у 14-річному віці потрапив у військово-релігійний навчальний табір ІДІЛ, з 2016 року почав залучатися до патрулювань їхньої "поліції" у місті Ракка, згодом опинився у бойовому підрозділі. У червні 2017 року хлопець загинув, потрапивши під авіаудар на півночі міста.

За даними слідства, матір нічого не зробила для того, щоб завадити участі сина у вишколах і його подальшому залученню у структури ІДІЛ, та могла мати фінансову вигоду від гонорарів, які він там отримував.

Окремо жінку судять за те, що вона віддала 15-річну доньку заміж за двох бойовиків ІДІЛ. Другий з цих чоловіків загинув внаслідок авіаудару у 2017 році.

Після розгрому ІДІЛ жінка з дочкою тривалий час лишалась у таборах біженців у Сирії, а в 2024 році повернулась до Нідерландів, де за неї взялися правоохоронні органи.

Додаткові звинувачення проти неї стосуються підтримки тероризму і того, що вона потай від батька дітей вивезла їх до Туреччини, нібито на відпочинок, щоб врешті потрапити до Сирії.

Суд врахував як пом’якшуючі обставини роки поневірянь у таборах біженців і те, що жінка, їдучи до Сирії, не мала цілеспрямованого наміру віддати сина у лави ІДІЛ.

Зазначають, що це перший вирок у Нідерландах за звинуваченнями у співучасті в залученні дітей як солдатів.

Раніше у Норвегії засудили до ув’язнення сестер, які захопились ІДІЛ і поїхали в Сирію.

Восени 2024 року у Нідерландах почався перший в країні процес над жінкою з ІДІЛ за використання рабської праці під час перебування у Сирії.