Норвегія назвала безпідставними закиди США про примусову працю

Норвегія категорично не погодилася з оцінкою США про недостатні зусилля країни у протидії примусовій праці та вважає такі звинувачення безпідставними.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде в коментарі Reuters, пише "Європейська правда".

Заява Ейде пролунала на тлі того, як адміністрація Трампа запропонувала ввести нові мита на імпорт з 60 країн, зокрема Норвегії, після того, як визначила, що вони начебто не змогли обмежити торгівлю товарами, виготовленими з використанням примусової праці.

"Ми категорично не згодні з оцінкою американської влади, що Норвегія не робить достатньо для запобігання примусовій праці", – заявив він.

За словами глави МЗС, Норвегія була "однією з перших країн", яка запровадила законодавство щодо запобігання примусовій праці в ланцюгах постачання через Закон про прозорість.

"Ми чітко повідомили про це владі США", – додав Ейде.

Нагадаємо, Європейська комісія розкритикувала плани США ввести нові 10-відсоткові мита на товари з ЄС після того, як адміністрація Трампа дійшла висновку, що Брюссель не заборонив імпорт товарів, вироблених з використанням примусової праці.

А в Європарламенті наголосили, що підвищення митних ставок, яке суперечитиме торговельній угоді, укладеній торік між США та ЄС, є неприйнятним.