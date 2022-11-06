У Бундестазі ініціювали перевірку постачань боєприпасів після затримки з передачею Україні

Берлін має перевірити ланцюги постачань боєприпасів після відмови Швейцарії дозволити Німеччині передати снаряди для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну.

Про це заявила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

"З точки зору політики безпеки з 24 лютого світ змінився, і Німеччині необхідно при замовленні снарядів негайно перевірити, якими шляхами відбувається їхнє постачання, і у разі потреби змінити ці шляхи", - сказала Штрак-Ціммерманн.

При цьому вона зазначила, що найближчими роками Німеччині потрібно закупити боєприпасів на суму 20 мільярдів євро або більше.

3 листопада Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на реекспорт до України боєприпасів для установок Gepard, обґрунтувавши такий крок політикою нейтралітету, яка забороняє експорт зброї до країн, що ведуть збройні конфлікти.

"Зрозуміло, нам, як сусіду, який має дружні відносини (зі Швейцарією - ред.), потрібно прийняти як факт, що через свій нейтральний статус Швейцарія не хоче надавати свої боєприпаси для використання в регіонах, де йде війна", - зазначила Штрак-Ціммерман.

Водночас вона зауважила, що боєприпас для Gepard потрібні, "в першу чергу, щоб відбити авіанальоти на завантажені пшеницею кораблі в українських портах".

ф"Якщо це не вдасться зробити, 190 мільйонів людей по всьому світу в результаті страждатимуть від голоду", - наголосила депутатка.