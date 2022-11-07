КНДР заявила, что запуски ракет были имитацией ударов по США и Южной Корее

Северная Корея заявила в понедельник, что ее недавние ракетные запуски были имитацией ударов по Южной Корее и США, поскольку две страны провели "опасные военные учения".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе Северная Корея провела испытательные пуски нескольких ракет, включая, возможно, неудачную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), и сотни артиллерийских снарядов в море, когда Южная Корея и США проводили шестидневные воздушные учения, завершившиеся в субботу.

Армия КНДР заявила, что она провела мероприятия, имитирующие атаки на авиабазы и самолеты, а также на крупный южнокорейский город, чтобы "разбить стойкую военную истерию врагов".

Шквал ракетных запусков стал самым большим за один день, и произошел на фоне рекордного года ракетных испытаний Северной Кореи, обладающей ядерным оружием.

Официальные лица Южной Кореи и США также заявили, что Пхеньян провел техническую подготовку к испытанию ядерного устройства, что стало первым случаем с 2017 года.

Высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи поговорили по телефону в воскресенье и осудили недавние испытания, включая "безрассудный" запуск ракеты, которая упала у побережья Южной Кореи на прошлой неделе, говорится в заявлении Госдепартамента США.

В понедельник официальный представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи сообщил, что южнокорейское судно подняло обломки, предположительно являющиеся частью северокорейской баллистической ракеты малой дальности (SRBM). Это первый случай, когда северокорейская баллистическая ракета упала вблизи южнокорейских вод.

Спасательное судно ВМС Южной Кореи использовало подводный зонд для извлечения частей, которые в настоящее время анализируются, сказал чиновник.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил во время встречи со своим южнокорейским коллегой, что любая ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или других стран приведет к концу режима Кима.