Вікторія Спартц переобралась до Конгресу США від республіканців
Конгресвумен Вікторія Спартц переобралась на посаду під час проміжних виборів у США 8 листопада.
Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".
Спартц, яка представляє Республіканську партію, зберегла місце у Палаті представників США, балотуючись від 5-го округу у штаті Індіана.
Спартц перемогла з великим відривом, набравши понад 60% голосів. Її суперниця-демократка Джанін Лі Лейк набирає близько 40% голосів.
Вперше Спартц була обрана до Палати представників у 2020 році. Вона стала першою в історії етнічною українкою, обраною до Конгресу Сполучених Штатів.
Нагадаємо, у липні Спартц звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.
Пізніше у резонансному інтерв’ю "Європейській правді" конгресвумен наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.
Після цього США, ЄС і НАТО заявили, що не мають претензій до використання Україною західної зброї, а Верховна Рада підтримала створення комісії для нагляду за постачанням західної зброї в Україну.
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