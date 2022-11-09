Вікторія Спартц переобралась до Конгресу США від республіканців

Конгресвумен Вікторія Спартц переобралась на посаду під час проміжних виборів у США 8 листопада.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

Спартц, яка представляє Республіканську партію, зберегла місце у Палаті представників США, балотуючись від 5-го округу у штаті Індіана.

Спартц перемогла з великим відривом, набравши понад 60% голосів. Її суперниця-демократка Джанін Лі Лейк набирає близько 40% голосів.

Вперше Спартц була обрана до Палати представників у 2020 році. Вона стала першою в історії етнічною українкою, обраною до Конгресу Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у липні Спартц звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Пізніше у резонансному інтерв’ю "Європейській правді" конгресвумен наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.

Після цього США, ЄС і НАТО заявили, що не мають претензій до використання Україною західної зброї, а Верховна Рада підтримала створення комісії для нагляду за постачанням західної зброї в Україну.

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