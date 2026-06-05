В Албанії знову протестували проти будівництва курорту під керівництвом фірми зятя Трампа

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Албанії Тирани на знак протесту проти будівництва курорту на екологічно чутливій ділянці Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Демонстрація, яка відбулася пізно ввечері у четвер, стала вже другою за цей тиждень акцією протесту проти забудови поблизу заповідної зони Вйоса-Нарта.

План викликав занепокоєння в екологів, оскільки цю територію займають водно-болотні угіддя, де мешкають фламінго, тюлені та розташовані місця гніздування морських черепах.

У четвер протестувальники зібралися біля офісу прем'єр-міністра Албанії Еді Рами, тримаючи рожевих надувних фламінго та виголошуючи гасла "революція" та "зупинити проєкт". На деяких плакатах містилися заклики про відставку прем’єра.

Рама виступив на захист проєкту забудови. Міністерка економіки та інновацій Албанії Деліна Ібрагімай заявила у четвер, що для запропонованих інвестицій готуються оцінки впливу на навколишнє середовище, які повинні повністю відповідати екологічному законодавству та захищати місцеве середовище існування.

Курорт вартістю 1,4 млрд євро будується під керівництвом інвестиційної фірми Кушнера Affinity Partners.

Кушнер оголосив про плани будівництва курорту у 2024 році в рамках більш масштабної інвестиційної програми, яка також включала колишній штаб армії в столиці Сербії Белграді. Минулого року він відмовився від сербського проєкту через вуличні протести проти нього.

Раніше стало відомо, що албанські антикорупційні прокурори розпочали розслідування щодо масштабного проєкту будівництва розкішного туристичного курорту.