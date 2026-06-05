Глава МЗС Угорщини заявила про прагнення відновити довіру у відносинах з Україною

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що її країна прагне відновити довіру у відносинах з Україною.

Про це вона написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментар очільниці угорського зовнішньополітичного відомства стосувався допису її українського колеги Андрія Сибіги.

У ньому український міністр заявив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною на тлі досягнення домовленостей в питаннях нацменшин.

"Угорщина прагне відновити довіру з Україною за допомогою конкретних результатів, взаємної поваги та повного захисту прав угорської громади на Закарпатті", – наголосила Орбан.

Після домовленості між Україною та Угорщиною у питанні нацменшин кіпрське головування в ЄС оголосило старт формального процесу відкриття першого переговорного кластера для України.

За даними "Європейської правди", відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.