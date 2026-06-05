Словаччина критикує Мадяра через заяву, що Угорщина "межує сама із собою"

У Словаччині різко розкритикували угорського прем’єра Петера Мадяра, який у четвер з нагоди річниці підписання Тріанонського мирного договору 1920 року заявив, що Угорщина – "єдина країна у світі, яка межує сама з собою", маючи на увазі регіони у країнах-сусідках, де проживають угорські меншини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, словацький прем’єр Роберт Фіцо у себе у Facebook назвав зауваження Мадяра "жорсткими словами".

Він також зазначив, що Угорщина межує з суверенною Словацькою Республікою на півночі.

"Жорсткі слова", як зазначив Фіцо, нікому не допомагають; вони лише посилюють напругу, а потрібні здоровий глузд і прагматизм.

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар, якого цитує TASR, також розкритикував заяви Мадяра.

"Я відкидаю таке бачення "історії". Ні, шановний пане прем’єр-міністре Угорщини. Ваші, а отже й наші кордони чітко визначені завдяки мирним переговорам у Тріаноні після Першої світової війни та підтверджені знову після Другої світової, де, до речі, Угорщина стояла на боці переможених", – заявив Бланар.

Міністр наголосив, що відкидає будь-які спроби поставити під сумнів кордони, територіальну цілісність чи суверенітет Словаччини.

Він додав, що для збереження дружніх і конструктивних відносин між Словаччиною та Угорщиною вони мають відбуватися без "фальшивих ноток реваншизму та перегляду історії".

На урочистій церемонії у четвер Мадяр зазначив, що Угорщина є "єдиною країною у світі, яка межує лише сама з собою". Тому, за його словами, необхідні добрі відносини з сусідніми країнами, чого не завжди дотримувалися останніми роками, а діалог із найважливішими союзниками, "Вишеградською четвіркою", навіть було перервано.

Відповідно до Тріанонського договору, підписаного 4 червня 1920 року, Угорщина втратила значну частину своїх територій, що входили до її складу до Першої світової війни.

При цьому у сусідніх з Угорщиною країнах після укладення договору залишилися проживати угорські меншини.

Варто зазначити, що попередній угорський уряд час від часу використовував мапи так званої "Великої Угорщини" – у кордонах, які та мала до Тріанонського мирного договору 1920 року. Зараз частина цих земель входить до сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.

У листопаді 2022 року тодішній прем’єр Віктор Орбан спричинив дипломатичний скандал, коли прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена мапа "Великої Угорщини".