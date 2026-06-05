У Держдепі США розкритикували Британію через справу про вбивство студента

Державний департамент США розкритикував Велику Британію через вбивство 18-річного Генрі Новака, який загинув від ножових поранень через бездіяльність поліції.

Відповідну заяву Держдеп США опублікував в X, передає "Європейська правда".

У зовнішньополітичному відомстві США заявили, що причиною трагедії стали "ідеологічне маніпулювання та дворівнева поліцейська діяльність", тобто подвійні стандарти в роботі поліції.

"Ідеологічне маніпулювання та дворівнева поліцейська діяльність є явними ознаками занепаду цивілізації. Їх необхідно відкинути на всьому Заході. У цей важкий час Сполучені Штати висловлюють свої співчуття родині Генрі Новака та народу Великої Британії", – йдеться у заяві.

Віцепрем'єр Британії Девід Леммі у п'ятницю в ефірі Sky News заявив, що він вітає співчуття від уряду США, але сказав, що не визнає "цю карикатурну картину Британії з дворівневою системою кримінального правосуддя". Цей термін, який використовують здебільшого ультраправі британські політики, означає, що система правосуддя є нерівномірною для всіх соціальних груп.

У грудні минулого року студент Генрі Новак отримав поранення лезом від 23-річного Вікрума Дігви. Коли на місце прибула поліція, нападник набрехав офіцерам, заявивши, що Новак збив з нього тюрбан і ображав його за ознакою раси. Ці заяви спонукали поліцію надіти на пораненого кайданки, коли той вже помирав на землі, попри його прохання та пояснення.

Вбивство Генрі Новака викликало широкий суспільний резонанс у Британії.

Ввечері 2 червня у британському місті Саутгемптон протести проти вбивства Генрі Новака переросли у насильницькі сутички з правоохоронцями.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив американського мільярдера та власника платформи X Ілона Маска у втручанні у британську політику на тлі напруженості навколо вбивства Генрі Новака.