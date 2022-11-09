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Виктория Спартц переизбралась в Конгресс США от республиканцев

Среда, 9 ноября 2022, 08:33

Конгрессвумен Виктория Спартц переизбралась на должность во время промежуточных выборов в США 8 ноября.

Об этом сообщает The New York Times, пишет "Европейская правда".

Спартц, которая представляет Республиканскую партию, сохранила место в Палате представителей США, баллотируясь от 5-го округа в штате Индиана.

 

Спартц победила с большим отрывом, набрав более 60% голосов. Ее соперница-демократка Джанин Ли Лейк набирает около 40% голосов.

Впервые Спартц была избрана в Палату представителей в 2020 году. Она стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс Соединенных Штатов.

Напомним, в июле Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения относительно процедур надзора, связанных с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Позже в резонансном интервью "Европейской правде" конгрессвумен отметила якобы преграды в установлении надзора за американской военной помощью Украине.

После этого США, ЕС и НАТО заявили, что не имеют претензий к использованию Украиной западного оружия, а Верховная Рада поддержала создание комиссии по надзору за поставкой западного оружия в Украину.

А министр обороны Алексей Резников по итогам четвертого заседания Контактной группы по обороне Украины сообщил, что будет ускорен переход на систему контроля над оружием стандарта НАТО LOGFAS.

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