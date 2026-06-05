Опонент Стармера вперше підтвердив свої наміри скинути його з посади

Мер Великого Манчестера Енді Бернем, який вважається головним суперником прем'єр-міністра Кіра Стармера у боротьбі за посаду лідера лейбористів, вперше заявив, що долучиться до зусиль щодо його усунення з посади.

Про це Бернем заявив в ефірі BBC, пише "Європейська правда".

Менш ніж за два тижні в окрузі Мейкерфілд очікуються довибори до британського парламенту, в яких візьме участь мер Великого Манчестера. Перемога на них відкриє Бернему шлях до лідерства в Лейбористській партії та крісла прем’єр-міністра.

Виступаючи в ефірі BBC, політик визнав, що готовий долучитися до внутрішньопартійної боротьби, так само як це зробив ексміністр охорони здоров’я Вес Стрітінг.

"Я думаю, що Вес Стрітінг, схоже, розпочав змагання за лідерство, тому, якщо таке змагання проводиться, я б спробував долучитися до нього… Я сказав своїй команді: давайте ретельно розглянемо це питання та розробимо політику", – заявив Бернем.

На Даунінг-стріт відповіли на цю заяву, натякнувши на її поспішність.

"Лейбористська партія має процедуру для оскарження лідера, і вона ще не була запущена", – наголосили у Стармера.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що не збирається покидати свою посаду через внутрішньопартійний тиск після поразки на місцевих виборах.

Останнє опитування, проведене серед членів Лейбористської партії Великої Британії, показало, що головним претендентом на посаду нового лідера Лейбористської партії є саме Енді Бернем.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки