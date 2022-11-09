Генсек НАТО оголосив дату саміту Альянсу, що пройде по сусідству з РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що наступна зустріч глав держав і урядів НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Столтенберга у середу цитує пресслужба Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

"Ми стикаємося з найскладнішим і найнепередбачуванішим середовищем безпеки з часів холодної війни. Зустріч у Вільнюсі стане можливістю для глав держав і урядів Альянсу узгодити подальші кроки щодо зміцнення нашого стримування та оборони та переглянути значне збільшення витрат на оборону, а також продовжити нашу підтримку України", - зазначив Столтенберг.

Він підкреслив, що в епоху посилення стратегічної конкуренції трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою в НАТО продовжує мати важливе значення для безпеки мільярда громадян.

Столтенберг подякував Литві за проведення саміту.

Литва межує з російською Калінінградською областю, а Вільнюс розташований за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, лідери НАТО на саміті у Мадриді офіційно ухвалили рішення про проведення наступного саміту у Вільнюсі наступного року.

До цього президент Литви заявляв журналістам у Мадриді, що саміт планує ухвалити рішення про проведення наступного саміту в його країні.