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Генсек НАТО объявил дату саммита Альянса, который пройдет по соседству с РФ

Среда, 9 ноября 2022, 10:32

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что следующая встреча глав государств и правительств НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

Столтенберга в среду цитирует пресс-служба Альянса, сообщает "Европейская правда".

"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны. Встреча в Вильнюсе станет возможностью для глав государств и правительств Альянса согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сдерживания и обороны и пересмотреть значительное увеличение расходов на оборону, а также продолжить нашу поддержку Украины", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что в эпоху усиления стратегической конкуренции трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой в НАТО продолжает иметь важное значение для безопасности миллиарда граждан.

Столтенберг поблагодарил Литву за проведение саммита. 

Литва граничит с российской Калининградской областью, а Вильнюс расположен в 30 километрах от границы с Беларусью.

Напомним, лидеры НАТО на саммите в Мадриде официально приняли решение о проведении следующего саммита в Вильнюсе в следующем году.

До этого президент Литвы заявлял журналистам в Мадриде, что саммит планирует принять решение о проведении следующего саммита в его стране.

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Расширение НАТО Литва Столтенберг

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