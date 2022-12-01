Парламент Молдови продовжив надзвичайний стан через війну в Україні ще на 60 днів

Молдовський парламент у четвер схвалив продовження режиму надзвичайного стану, запровадженого після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ще на 60 днів із 6 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Із пропозицією продовжити надзвичайний стан у Молдові виступила з трибуни парламенту прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця. Вона зазначила, що у зв'язку з тим, що відбувається в регіоні, та воєнними діями в Україні, Молдова залишається занадто вразливою, щоб скасувати НС, введений після початку війни.

За рішення проголосували 55 депутатів владної партії "Дія і солідарність", тоді як опозиція покинула зал засідань на знак протесту. За її словами, в уряду є всі важелі, щоб працювати в нормальному режимі.

Режим надзвичайного стану в Молдові діє з початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. Його вже кілька разів продовжували. Раніше глава молдовського уряду стверджувала, що надзвичайний стан у Молдові діятиме доти, доки в Україні триває війна, що створює ризики і для республіки.