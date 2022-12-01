Парламент Молдовы продлил чрезвычайное положение из-за войны в Украине еще на 60 дней

Молдавский парламент в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения, введенного после полномасштабного вторжения России в Украину, еще на 60 дней с 6 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

С предложением продлить чрезвычайное положение в Молдове выступила с трибуны парламента премьер-министр Наталья Гаврилица. Она отметила, что в связи с тем, что происходит в регионе, и военными действиями в Украине, Молдова остается слишком уязвимой, чтобы отменить ЧП, введенное после начала войны.

За решение проголосовали 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность", тогда как оппозиция покинула зал заседаний в знак протеста. По ее словам, у правительства есть все рычаги, чтобы работать в нормальном режиме.

Режим чрезвычайного положения в Молдове действует с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Его уже несколько раз продлевали. Ранее глава молдавского правительства утверждала, что чрезвычайное положение в Молдове будет действовать до тех пор, пока в Украине продолжается война, что создает риски и для республики.