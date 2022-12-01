Норвегія подвоїть кількість інструкторів, які тренують українських військових

Уряд Норвегії вирішив у 2023 році збільшити кількість інструкторів, які беруть участь у міжнародних ініціативах із тренування українських військовослужбовців, із 75 до 150.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в четвер під час Берлінського безпекового форуму оголосив норвезький міністр оборони Бйорн Аріль Грам.

"Продовження підтримки України є абсолютно необхідним. Війна є виснажливою, і Україна вкрай потребує нових солдатів. Навчання й підготовка є цілковитою основою подальшого оборонного бою для тих, хто проходить і базову, й спеціалізовану підготовку", – заявив він.

Глава норвезького Міноборони нагадав, що країна вже погодилася надати суттєву фінансову підтримку тренувальній місії Європейського Союзу, а також профінансує тренувальні програми Великої Британії та НАТО.

"Норвегія є вагомим контрибутором у різноманітних міжнародних механізмах, і ми з охотою підтримуємо співпрацю із Заходом. Разом ми посилаємо чіткий сигнал, що не приймаємо вторгнення Росії в Україну", – наголосив Бйорн Аріль Грам.

Раніше повідомлялося, що Норвегія передає Україні новий пакет військової допомоги, в тому числі зимовий одяг, самохідну артилерійську установку М109 та запчастини.

Нагадаємо, Норвегія бере участь у навчанні українських військових, надавала військову та фінансову допомогу (у тому числі ракетні системи, дрони, бронеавтомобілі, важку зброю - напряму або надаючи заміну союзникам), щотижнево надає літаки для евакуації українських пацієнтів до лікарень у Європі у рамках спеціальної ініціативи ЄС - хоча сама не є членом блоку.