Норвегия удвоит количество инструкторов, которые тренируют украинских военных

Правительство Норвегии решило в 2023 году увеличить количество инструкторов, участвующих в международных инициативах по тренировке украинских военнослужащих, с 75 до 150.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в четверг во время Берлинского форума по безопасности объявил норвежский министр обороны Бьорн Ариль Грам.

"Продолжение поддержки Украины является абсолютно необходимым. Война является изнурительной, и Украина крайне нуждается в новых солдатах. Обучение и подготовка является полной основой дальнейшего оборонительного боя для тех, кто проходит и базовую, и специализированную подготовку", - заявил он.

Глава норвежского Минобороны напомнил, что страна уже согласилась оказать существенную финансовую поддержку тренировочной миссии Европейского Союза, а также профинансирует тренировочные программы Великобритании и НАТО.

"Норвегия является весомым контрибутором в различных международных механизмах, и мы с охотой поддерживаем сотрудничество с Западом. Вместе мы посылаем четкий сигнал, что не принимаем вторжение России в Украину", - подчеркнул Бьорн Ариль Грам.

Ранее сообщалось, что Норвегия передает Украине новый пакет военной помощи, в том числе зимнюю одежду, самоходную артиллерийскую установку М109 и запчасти.

Напомним, Норвегия участвует в обучении украинских военных, предоставляла военную и финансовую помощь (в том числе ракетные системы, дроны, бронеавтомобили, тяжелое оружие), еженедельно предоставляет самолеты для эвакуации украинских пациентов в больницы в Европе в рамках специальной инициативы ЕС - хотя сама не является членом блока.