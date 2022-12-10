Парламент Португалії втретє спробував дозволити евтаназію

Парламент Португалії у п'ятницю втретє майже за два роки проголосував за дозвіл евтаназії, хоча, як і в попередні рази, Конституційний суд країни або президент країни можуть зашкодити ухваленню закону.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Депутати ухвалили законопроєєкт, що дозволяє евтаназію та суїцид за допомогою лікаря в Португалії.

У цій переважно католицькій країні лівоцентристські партії стали рушійною силою законопроєкту, як і у випадку із законами, що дозволяли аборти у 2007 році та одностатеві шлюби у 2010 році.

Для того, щоб законопроєкт став законом, потрібне схвалення глави держави. Президент Марселу Ребелу де Соза може знову заблокувати законопроєкт або направити його до Конституційного суду. Це може затримати ухвалення закону на кілька місяців.

Неточність формулювань та неконституційні аспекти зірвали дві попередні спроби ухвалити закон.

Евтаназія є процедурою, коли лікар безпосередньо вводить пацієнтові смертельний препарат. Суїцид з медичною допомогою - це коли пацієнти самі вводять смертельний препарат під наглядом лікаря.

Нові правила в останній версії законопроєкту включають обов'язкову участь психолога у процесі від початку до кінця та мінімальний термін очікування у два місяці між проханням та смертю.

У законопроєкті йдеться, що прохання пацієнта має бути "повторним, серйозним, зробленим вільно і усвідомлено, у ситуації дуже сильних страждань, при остаточному пошкодженні вкрай тяжкого ступеня або тяжкому та невиліковному захворюванні".

Пацієнт, який вимагає смерті, має вільно висловити своє бажання не менше шести разів.

Запит затверджується або відхиляється, і вся процедура проходить під наглядом національного комітету, що складається з двох експертів з правових питань, лікаря, медсестри та фахівця з біоетики.

У березні 2021 року Конституційний суд заблокував законопроєкт, пославшись на його нечіткі формулювання. У листопаді 2021 року з тієї ж причини закон заветував президент.