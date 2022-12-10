Соратник Орбана про шкоду Україні від санкцій, агресора і відносини з Угорщиною

Відносини Угорщини і України останнім часом перейшли у стан гострої кризи.

Як з’ясувалося, далеко не всі в Угорщині є відображенням думки Орбана, щонайменше – стосовно України.

Ми вже спілкувалися з ключовим противником прем'єра Угорщини Віктора Орбана, мером столиці, а також з лідером скандальної партії "Йоббік", яка раніше була виразно проросійською, а тепер доєдналася до боротьби з Орбаном.

Утім, важливо надати слово чинній владі.

Жолт Немет – політик найвищого рангу у правлячій еліті Угорщини. Він обирається депутатом угорського парламенту безперервно з 1990 (!) року і є одним із засновників провладної партії "Фідес".

Його твердження та заяви можуть сподобатися не всім – але такою є позиція чинної угорської влади. Утім, навіть вона, як з’ясувалося, не настільки категорична, як це може видаватися із заяв угорського керівництва.

Редактор ЄвроПравди Сергій Сидоренко спілкувався з ним ще у листопаді, але розмова досі чітко відбиває ситуацію.

Коротко, про що говорив Жолт Немет:

"Ми чітко бачимо, що є агресор, який хоче знову запровадити доктрину Брежнєва щодо "обмеженого суверенітету" (ми, угорці, у 1956 році відчули, що буває, коли діють за аналогічним принципом). І ми відкидаємо цю пропозицію Росії, бо ми є вільною і незалежною державою, членом ЄС та НАТО.

Так, у нас з Україною є суперечки та розбіжності з низки питань, але зараз ви – жертва агресії, і це створює солідарність угорського суспільства з українцями".

"Якщо Європа увійде в економічну кризу, вона не зможе фінансувати українську війну. Тому збереження енергетичних санкцій суперечить інтересам України.

І ми намагаємося переконати Брюссель не говорити більше про нові енергетичні санкції, на кшталт обмеження ціни на нафту (розмова відбулася у листопаді. – ЄП) чи санкцій щодо ядерної енергетики".

"І водночас усі інші пакети санкцій, що не стосуються енергетики – персональні або економічні – їх Угорщина підтримала! Угорський уряд підтримав сотні сторінок санкційних рішень, і про це також варто пам’ятати".

"В Україні вже просувають пропаганду про те, ніби Угорщина не хоче вам допомагати. Це неправда. Ми вже фінансуємо війну і готові продовжувати це робити.

Але нещодавно у нас був дуже поганий досвід із фондом постковідного відновлення, для наповнення якого Єврокомісія ініціювала спільну кредитну лінію. У нас ще тоді були сумніви, але ми погодилися і підписали це рішення. Але минув час, і ані Угорщина, ані Польща не отримали цих грошей.

Через це Угорщина більше не підтримує спільні європейські кредитні лінії".

"Ми вам допомагаємо. Як приклад – глава угорської армії відвідав українського колегу, і вони домовилися, що Угорщина організує навчання для українських медиків. І ми це зробили: 18 українських військових лікарів одночасно навчаються у нас.

Ми також надаємо лікування українським військовим з важкими пораненнями. І я не бачу, щоб ця інформація з’являлася в українських медіа. Інший напрямок допомоги – експорт зерна".

"Існує системна пропаганда, спрямована проти відносин наших держав. Бо насправді ми в угорському парламенті ухвалили резолюцію, яка засуджує Росію, відразу після її нападу, на початку березня. Ця заява парламенту Угорщини дуже чітко засуджує воєнні дії РФ і каже про солідарність з Україною".

"Напевно, на українському політичному керівництві лежить частина вини за ту ситуацію, що склалася у наших відносинах.

Шукати ворогів серед своїх друзів – це погана звичка, яку ми успадкували від радянського минулого. Але Угорщина – не ворог, ми – друг".

"Будемо відверті: угорська допомога Україні є, напевно, значно вищою за допомогу, скажімо, Ірландії або Португалії".

За словами Немета, для того, щоб вийти з кризи важливо говорити про сфери, де є співпраця, і продовжувати цю співпрацю на всіх рівнях. Гуманітарний вимір має величезний потенціал, про нього треба говорити більше. Варто не забувати і про інші сфери, де є співпраця.

Докладніше – у матеріалі "Шукати ворогів серед друзів – погана звичка, яку ми успадкували". Інтерв’ю соратника Орбана.