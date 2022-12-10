Эрдоган намекнул, что в 2023 году будет баллотироваться в президенты в последний раз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул в субботу, что в следующем году в последний раз будет баллотироваться на должность.

Такое заявление он сделал во время выступления в северном турецком городе Самсуне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

"Надеюсь, в 2023 году мы начнём строительство турецкого века с той силой, которую мы получим от поддержки нашего народа в последний раз от нашего имени", - сказал Эрдоган.

"Мы передадим этот священный флаг нашей молодежи", - добавил он.

Выступая в субботу, Эрдоган сказал, что его Партия справедливости и развития сделала Турцию ключевым игроком на мировой арене.

Между тем, рекордная инфляция и обвал лиры в последние годы вызвали беспокойство многих турок, уровень жизни которых резко упал.

В октябре Турецкий статистический институт сообщил, что инфляция достигла 24-летнего максимума в размере 85,51%, хотя многие утверждали, что реальный уровень, вероятно, еще выше.

Между тем обменная стоимость турецкой лиры упала за последние несколько лет, повышая стоимость импортных товаров и подрывая покупательную способность предприятий и домохозяйств.













