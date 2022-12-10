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Косово перенесло выборы в населенных сербами районах из-за повышенной опасности

Суббота, 10 декабря 2022, 19:11

Президент Косово Вйоса Османи объявила о том, что выборы глав северных муниципалитетов перенесут с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. 

Об этом сообщил "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".

Османи ссылалась на совместный отчет полиции и разведывательного управления Косово, детали которого не разглашаются.

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"Я также имела контакт с учреждениями ЕС, и они сказали мне, что не будут участвовать в наблюдении за выборами. Исходя из этих оценок, возникло предложение перенести выборы мэров. Мы пришли к выводу, что это нужно перенести на апрель", - сказала она журналистам.

В официальном заявлении офиса президента сообщается, что выборы на севере состоятся 23 апреля. Согласно сообщению, относительно этого решения был полный консенсус сторон.

Местные выборы на севере, в четырех районах с преимущественно сербским населением, должны были состояться 18 декабря, после отставки мэров северных муниципалитетов месяцем ранее. 

Подали в отставку с должностей члены ведущей партии косовских сербов, "Сербского списка", в рамках кампании бойкота сербами институтов Косово в знак протеста против перерегистрации автомобилей с сербских на косовские номера. "Сербский список" решил бойкотировать новые выборы. 

8 декабря Сербия заявила о возможном вводе в Косово подразделений своих силовых структур после того, как подразделения косовской полиции вошли в северные регионы Косово накануне.

Несколько дней назад полиция насильно зашла в избирательные органы муниципалитетов на фоне предстоящих перевыборов. 


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Косово Сербия

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