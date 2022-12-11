Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

МЗС запускає інформкампанію для світу про українців у полоні

Неділя, 11 грудня 2022, 08:55

Міністерство закордонних справ України анонсувало інформаційну кампанію "Captured", щоб привернути увагу світу до долі військових і цивільних українців у російському полоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у зовнішньодипломатичному відомстві оголосили до дня прав людини.  

Кампанія буде спрямована на закордонну аудиторію - активне громадянське суспільство й уряди, та передбачає створення онлайн-платформи з історіями полонених та інформацією про порушення Росією фундаментальних норм і принципів міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни. Над проєктом спільно працюють правозахисні активісти, серед яких Центр громадянських свобод - цьогорічний лауреат Нобелівської премії миру, МЗС і родини людей, які опинились у полоні. 

Нагадаємо, 1 грудня повідомлялося про обмін, за яким додому повернули 50 українців, у тому числі оборонців Маріуполя. За словами президента Володимира Зеленського, загалом вдалося звільнити вже 1319 людей. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ МЗС

Статті

"Шукати ворогів серед друзів – погана звичка, яку ми успадкували". Інтерв’ю соратника Орбана

Жолт Немет: "Напевно, на українському політичному керівництві лежить частина вини за ту ситуацію, що склалася у наших відносинах".
9 грудня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, Будапешт-Київ

Боротьба за українців: чому Польща лідирує у залученні працівників з України

Варшава розуміє, що не може конкурувати із Заходом рівнем зарплат, натомість може запропонувати приязні процедури, інфраструктуру для українських біженців – і в результаті виграє.
9 грудня 2022 — Марія Кузенко, міграційна платформа EWL

Генератори надії: як жителі міст Європи можуть допомогти українцям

Великі та малі міста Європи пожертвують запасні генератори та запчастини для електромереж, щоб допомогти українцям пережити сувору зиму.
9 грудня 2022 — Роберта Метсола, голова Європейського парламенту