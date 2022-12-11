МИД запускает информкампанию для мира об украинцах в плену

Министерство иностранных дел Украины анонсировало информационную кампанию "Captured", чтобы привлечь внимание мира к судьбе военных и гражданских украинцев в российском плену.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во внешнедипломатическом ведомстве объявили ко дню прав человека.

Кампания будет направлена на зарубежную аудиторию - активное гражданское общество и правительства, и предусматривает создание онлайн-платформы с историями пленных и информацией о нарушении Россией фундаментальных норм и принципов международного гуманитарного права и правил ведения войны. Над проектом совместно работают правозащитные активисты, среди которых Центр гражданских свобод - нынешний лауреат Нобелевской премии мира, МИД и семьи людей, оказавшихся в плену.

Напомним, 1 декабря сообщалось об обмене, по которому домой вернули 50 украинцев, в том числе защитников Мариуполя. По словам президента Владимира Зеленского, всего удалось освободить уже 1319 человек.