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Стрілянина в Римі: троє загиблих, четверо поранених

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Неділя, 11 грудня 2022, 18:53

Троє жінок загинули в результаті стрілянини, яку влаштував 57-річний чоловік на зборах жителів об’єднання управителів будинку на півночі Рима.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Інцидент стався на зборах членів об’єднання Valleverde, що налічує 200 людей та управляє будинком у районі водосховища Турано. Його віцепрезидентка Лучіана Чіорба заявила, що чоловік не хотів оплачувати вартість проживання та погрожував людям.

"Члени об’єднання зупинили його, а потім ми викликали карабінерів", – розповіла Чіорба про те, що сталося. Поліція, що прибула на місце, обгородила бар, біля якого відбулася зустріч, і затримала 57-річного Клаудіо Кампіті.

 
Фото: Il Messaggero

Троє жінок – Сабіна Сперандіо, Елізабетта Сіленці та Ніколетта Голісано – загинули на місці внаслідок вогнепальних поранень. Ще четверо людей отримали поранення грудей, шиї та обличчя великої тяжкості й були доправлені в лікарню.

Один із членів Valleverde розповів Il Messaggero, що конфлікт між Кампіті й іншими членами об’єднання тривав роками. Чоловік не платив за проживання й підключення до каналізації, а у своєму блозі погрожував людям.

"Історія тягнулася роками, але я ніколи не думав, що вона зайде так далеко. Але ми ще рік тому про все повідомляли і викривали, і ніхто не втрутився, щоб щось зробити", – розповів очевидець.

Мер Рима Роберто Гуалтьєрі висловив співчуття у зв’язку із "дуже серйозним епізодом насильства" й анонсував скликання комітету з питань порядку та безпеки в понеділок.

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Італія кримінал

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