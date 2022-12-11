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Стрельба в Риме: трое погибших, четверо раненых

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Воскресенье, 11 декабря 2022, 18:53

Трое женщин погибли в результате стрельбы, которую устроил 57-летний мужчина на собрании жителей объединения управляющих дома на севере Рима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Инцидент произошел на собрании членов объединения Valleverde, насчитывающего 200 человек и управляющего домом в районе водохранилища Турано. Его вице-президент Лучиана Чиорба заявила, что мужчина не хотел оплачивать стоимость проживания и угрожал людям.

"Члены объединения остановили его, а затем мы вызвали карабинеров", - рассказала Чиорба о том, что произошло. Прибывшая на место полиция огородила бар, возле которого состоялась встреча, и задержала 57-летнего Клаудио Кампити.

 
ФОТО: IL MESSAGGERO

Трое женщин - Сабина Сперандио, Элизабетта Силенци и Николетта Голисано - погибли на месте в результате огнестрельных ранений. Еще четыре человека получили ранения груди, шеи и лица большой тяжести и были доставлены в больницу.

Один из членов Valleverde рассказал Il Messaggero, что конфликт между Кампити и другими членами объединения длился годами. Мужчина не платил за проживание и подключение к канализации, а в своем блоге угрожал людям.

"История тянулась годами, но я никогда не думал, что она зайдет так далеко. Но мы еще год назад обо всем сообщали и разоблачали, и никто не вмешался, чтобы что-то сделать", - рассказал очевидец.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери выразил соболезнования в связи с "очень серьезным эпизодом насилия" и анонсировал созыв комитета по вопросам порядка и безопасности в понедельник.

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Италия криминал

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