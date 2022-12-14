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У Туреччині з 2023 року готелі платитимуть податок за туристів, які там живуть

Середа, 14 грудня 2022, 20:15

З 2023 року всі об’єкти розміщення в Туреччині – готелі, пансіони, гостьові будинки тощо – сплачуватимуть готельний збір у розмірі 2% від суми, яку туристи заплатили за проживання в них.

Відповідне рішення було опубліковане в Офіційному віснику уряду Туреччини в середу, повідомляє "Європейська правда".

У рішенні вказується, що готельний збір стягуватиметься з оплати осіб, які проживають у готелях, курортних селищах, бутик-готелях, апарт-готелях, мотелях, хостелах, приватних помешканнях, кемпінгах тощо.

У разі, якщо турист перебуває в готелі лише один день із ночівлею людина, яка залишає об'єкт, не завершивши ночівлю, податок не сплачуватиметься. Якщо ж людина проживає в готелі понад день, то податок розраховується від витрат за дні, коли послуга надається фактично.

Готельний збір розраховується з вартості не лише безпосередньо проживання, а й усіх послуг, які надаються в об’єкті розміщення – наприклад сніданку чи платної екскурсії. Але на окремі послуги – зокрема організація заходів, як-то весілля – податок не поширюється.

Від сплати готельного збору звільняються пансіонати, бази відпочинку, кемпінги й гуртожитки, що обслуговують студентів. Також податок не поширюється на членів іноземних дипломатичних місій у Туреччині.

Готельний збір турецький уряд планував запровадити ще з 2020 року, але через пандемію рішення два рази переносили.

Із 2019 року, нагадаємо, Туреччина запровадила податок на безпеку для туристів у розмірі 1,5 євро, який стягуватимуть в аеропортах після прильоту.

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Туреччина Туризм

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