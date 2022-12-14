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У Каталонії запроваджують тимчасові щомісячні виплати для біженців з України

Середа, 14 грудня 2022, 21:00

Уряд Каталонії започаткував програму допомоги біженцям з України, завдяки якій вони можуть отримати 400 євро на місяць плюс 100 євро на кожну дитину, яка перебуває на їхньому утриманні, протягом періоду тривалістю до шести місяців.

Як повідомляє "Європейська правда", таке рішення в середу опублікував Офіційний журнал Женералітату (уряду) Каталонії.

Виплати надаватимуться відповідно до декрету уряду Іспанії, який був схвалений у серпні й передбачає виділення 52,8 мільйона євро, з яких трохи більш як 13 мільйонів євро призначені для Каталонії.

З 15 грудня й до 31 січня біженці з України або третіх країн, які користуються статусом тимчасового захисту, можуть подати заявку на отримання виплат разом із документом на посвідчення особи й статусу тимчасового захисту, а також довідкою про банківські реквізити.

Щоб претендувати на виплати, вони повинні будуть довести, що на момент повномасштабного вторгнення проживали в Україні. Також вони мають бути зареєстровані в одному з муніципалітетів Каталонії й довести, що не мають власних коштів для проживання.

Заявки подаються в індивідуальному порядку до міністерства з питань рівності та фемінізму Каталонії або його територіальних відділень. Заявку від імені неповнолітньої особи подає її опікун або один із батьків, який отримуватиме за неї кошти.

Станом на липень 2022 року понад 130 тисяч українців отримали статус тимчасового захисту в Іспанії.

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Іспанія

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