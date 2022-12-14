В Каталонии вводят временные ежемесячные выплаты для беженцев из Украины

Правительство Каталонии начало программу помощи беженцам из Украины, благодаря которой они могут получить 400 евро в месяц плюс 100 евро на каждого ребенка, находящегося на их иждивении, в течение периода продолжительностью до шести месяцев.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение в среду опубликовал Официальный журнал Женералитата (правительства) Каталонии.

Выплаты будут предоставляться в соответствии с декретом правительства Испании, который был одобрен в августе и предусматривает выделение 52,8 миллиона евро, из которых чуть более 13 миллионов евро предназначены для Каталонии.

С 15 декабря и до 31 января беженцы из Украины или третьих стран, пользующиеся статусом временной защиты, могут подать заявку на получение выплат вместе с документом на удостоверение личности и статуса временной защиты, а также справкой о банковских реквизитах.

Чтобы претендовать на выплаты, они должны будут доказать, что на момент полномасштабного вторжения проживали в Украине. Также они должны быть зарегистрированы в одном из муниципалитетов Каталонии и доказать, что не имеют собственных средств для проживания.

Заявки подаются в индивидуальном порядке в министерство по вопросам равенства и феминизма Каталонии или его территориальные отделения. Заявку от имени несовершеннолетнего лица подает его опекун или один из родителей, который будет получать за него средства.

По состоянию на июль 2022 года более 130 тысяч украинцев получили статус временной защиты в Испании.

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