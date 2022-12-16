У Франції в результаті пожежі загинули 10 людей, в том числі 5 дітей
П'ятниця, 16 грудня 2022, 08:42
10 людей, у тому числі п'ятеро дітей, загинули в результаті після пожежі, що спалахнула в житловому будинку в місті Во-ан-Велен, недалеко від французького міста Ліон.
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.
Пожежа сталася рано вранці в п'ятницю в семиповерховому житловому будинку.
Також повідомляється про 4 постраждалих у важкому стані та 10 осіб з незначними травмами, у тому числі 2 пожежників.
Місцева влада регіону заявила, що причина пожежі на даному етапі не відома. На місці події працюють близько 165 пожежників та 70 одиниць техніки.
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