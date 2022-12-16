Во Франции в результате пожара погибли 10 человек, в том числе 5 детей

10 человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате после пожара, вспыхнувшего в жилом доме в городе Во-ан-Велен, недалеко от французского города Лион.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Пожар произошел рано утром в пятницу в семиэтажном жилом доме.

Также сообщается о 4 пострадавших в тяжелом состоянии и 10 человек с незначительными травмами, в том числе 2 пожарных.

Местные власти региона заявили, что причина пожара на данном этапе не известна. На месте происшествия работают около 165 пожарных и 70 единиц техники.