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Угорщина хоче пришвидшити рух України в ЄС і зберегти зв'язки з РФ - радник Орбана

П'ятниця, 16 грудня 2022, 18:54

Угорщина вважає, що необхідно прискорити інтеграцію України до Європейського Союзу, і водночас прагне зберегти тісні зв’язки з Росією.

Як передає "Європейська правда", про це в інтерв’ю Bloomberg заявив головний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан.

"Угорська позиція базується на ідеї взаємозв'язку. Тому ми не повинні відокремлювати себе одне від одного", – пояснив він.

За словами радника угорського прем’єра, Будапешт вважає, що Європейська комісія має діяти з розрахунку на якнайшвидший рух Києва до Євросоюзу, а також підтримує вступ до блоку Сербії.

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"Ми сподіваємося, що це (членство України в ЄС) станеться якомога швидше. А країни-члени повинні тиснути на Єврокомісію, щоб прискорити цей процес", – сказав Балаш Орбан.

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та інші угорські високопосадовці раніше не раз закликали ЄС скасувати всі санкції проти Росії, посилаючись на залежність Будапешта від російських енергоносіїв.

Крім того, Угорщина заблокувала додавання кількох російських чиновників до останнього списку санкцій Євросоюзу проти Росії, який набув чинності у п’ятницю.

Читайте інтерв'ю "ЄвроПравди" із соратником Орбана: "Шукати ворогів серед друзів – погана звичка, яку ми успадкували",

а також: Здолати вічного Орбана: хто допоможе вийти з кризи у відносинах України та Угорщини.

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Угорщина Вступ до ЄС

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