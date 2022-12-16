Венгрия хочет ускорить движение Украины в ЕС и сохранить связи с РФ - советник Орбана

Венгрия считает, что необходимо ускорить интеграцию Украины в Европейский Союз, и одновременно стремится сохранить тесные связи с Россией.

Как передает "Европейская правда", об этом в интервью Bloomberg заявил главный советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан.

"Венгерская позиция базируется на идее взаимосвязи. Поэтому мы не должны отделять себя друг от друга", - пояснил он.

По словам советника венгерского премьера, Будапешт считает, что Европейская комиссия должна действовать из расчета на скорейшее движение Киева в Евросоюз, а также поддерживает вступление в блок Сербии.

"Мы надеемся, что это (членство Украины в ЕС) произойдет как можно скорее. А страны-члены должны давить на Еврокомиссию, чтобы ускорить этот процесс", - сказал Балаш Орбан.

Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и другие венгерские чиновники ранее не раз призывали ЕС отменить все санкции против России, ссылаясь на зависимость Будапешта от российских энергоносителей.

Кроме того, Венгрия заблокировала добавление нескольких российских чиновников в последний список санкций Евросоюза против России, который вступил в силу в пятницу.

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