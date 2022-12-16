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Офіційно: посольство Росії в Латвії розташоване на вулиці Незалежності України

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П'ятниця, 16 грудня 2022, 21:07

Посольство Росії в латвійській столиці Ризі тепер офіційно розташоване на вулиці Незалежності України, хоча понад вісім місяців опиралося зміні адреси.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив мер Риги Мартіньш Стакіс.

"Прикриваючись конвенцією, російське посольство проігнорувало вимогу змінити табличку з новою назвою вулиці. Дума Риги у співпраці з міністерством закордонних справ Латвії знайшли рішення, плашку замінили", – написав Стакіс у Twitter.

"Посольство Росії розташоване на вулиці Незалежності України! #StandWithUkraine", – додав він.

Рішення змінити назву вулиці Антоніяс на ділянці між бульваром Калпака та вулицею Реріха міська рада Риги ухвалила ще 10 березня. Передбачалося, що протягом двох місяців на ділянці мали бути розміщені нові покажчики, а протягом одного місяця влада міста мала змінити адреси об'єктів.

Але російське посольство тривалий час ухилялось від оновлення назви вулиці, а міська влада не хотіла застосувати за це ніякі санкції, оскільки йдеться про дипломатичну місію. Для власників будівель, на яких не поширюється дипломатичний імунітет, за таке порушення передбачений штраф розміром від 10 до 150 євро.

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Латвія Росія

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