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Официально: посольство России в Латвии расположено на улице Независимости Украины

Пятница, 16 декабря 2022, 21:07

Посольство России в латвийской столице Риге теперь официально расположено на улице Независимости Украины, хотя более восьми месяцев сопротивлялось изменению адреса.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

"Прикрываясь конвенцией, российское посольство проигнорировало требование изменить табличку с новым названием улицы. Дума Риги в сотрудничестве с министерством иностранных дел Латвии нашли решение, плашку заменили", - написал Стакис в Twitter.

"Посольство России находится на улице Независимости Украины! #StandWithUkraine", - добавил он.

Решение изменить название улицы Антонияс на участке между бульваром Калпака и улицей Рериха городской совет Риги принял еще 10 марта. Предполагалось, что в течение двух месяцев на участке должны были быть размещены новые указатели, а в течение одного месяца власти города должны были изменить адреса объектов.

Но российское посольство долгое время уклонялось от обновления названия улицы, а городские власти не хотели применить за это никакие санкции, поскольку речь идет о дипломатической миссии. Для владельцев зданий, на которых не распространяется дипломатический иммунитет, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 10 до 150 евро.

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Латвия Россия

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