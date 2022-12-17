Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прем'єр Вірменії прийняв у Єревані главу британської МІ6

фото
Субота, 17 грудня 2022, 10:39

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прийняв у п'ятницю в Єревані главу британської Служби зовнішньої розвідки МІ6 Річарда Мура.

Про це повідомила пресслужба вірменського уряду, пише "Європейська правда".

Співрозмовники обговорили процеси, що відбуваються в регіоні Південного Кавказу, а також торкнулися тем регіональної та міжнародної безпеки, зазначила пресслужба.

 

Вірменські ЗМІ нагадують, що 12 грудня в Лондоні з Річардом Муром і британським держміністром у справах Європи Лео Доерті зустрівся секретар Радбезу Вірменії Армен Григорян. Вони обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сфері безпеки.

Протягом 2022 року Вірменію також відвідали керівники розвідслужб Росії та США. Зокрема, директор ЦРУ США Вільям Бернс побував у Вірменії в липні, а директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергєй Наришкін прибув у Єреван через три дні після Бернса.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вірменія Велика Британія

Статті

Шантаж ціною України: як сварка Польщі та Угорщини з ЄС могла коштувати Києву 18 млрд євро

Рішення про мінімальний податок стало ключовим у "драмі" та блокаді на саміті ЄС, яка ледь не коштувала Україні 18 млрд євро...
17 грудня 2022 — Янош Алленбах-Амман, EURACTIV, Сергій Сидоренко, ЄвроПравда

Крах уряду, що обіцяв Міг-29: що означає для України політична криза у Словаччині

Наскільки ймовірним є розворот Словаччини від дружньої Україні держави до євроскептика, що просуватиме тези про компроміс з Кремлем?
16 грудня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Як у Туреччині будують "русский мир" та чим це загрожує партнеру України

Просування російської державної ідеології у Туреччині суттєво посилилося. І якщо не вживати заходів у відповідь, це може стати значною проблемою.
16 грудня 2022 — Євгенія Габер, для Європейської правди