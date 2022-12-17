Прем'єр Вірменії прийняв у Єревані главу британської МІ6
Субота, 17 грудня 2022, 10:39
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прийняв у п'ятницю в Єревані главу британської Служби зовнішньої розвідки МІ6 Річарда Мура.
Про це повідомила пресслужба вірменського уряду, пише "Європейська правда".
Співрозмовники обговорили процеси, що відбуваються в регіоні Південного Кавказу, а також торкнулися тем регіональної та міжнародної безпеки, зазначила пресслужба.
Вірменські ЗМІ нагадують, що 12 грудня в Лондоні з Річардом Муром і британським держміністром у справах Європи Лео Доерті зустрівся секретар Радбезу Вірменії Армен Григорян. Вони обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сфері безпеки.
Протягом 2022 року Вірменію також відвідали керівники розвідслужб Росії та США. Зокрема, директор ЦРУ США Вільям Бернс побував у Вірменії в липні, а директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергєй Наришкін прибув у Єреван через три дні після Бернса.