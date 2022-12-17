Премьер Армении принял в Ереване главу британской МИ6

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял в пятницу в Ереване главу британской Службы внешней разведки МИ6 Ричарда Мура.

Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства, пишет "Европейская правда".

Собеседники обсудили процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа, а также затронули темы региональной и международной безопасности, отметила пресс-служба.

Армянские СМИ напоминают, что 12 декабря в Лондоне с Ричардом Муром и британским госминистром по делам Европы Лео Доэрти встретился секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Они обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

В течение 2022 года Армению также посетили руководители разведслужб России и США. В частности, директор ЦРУ США Уильям Бернс побывал в Армении в июле, а директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин прибыл в Ереван через три дня после Бернса.