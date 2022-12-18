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Перестановка в уряді Ірландії: колишній прем’єр відповідатиме за МЗС та оборону

Неділя, 18 грудня 2022, 12:56

Колишній прем’єр Ірландії Міхол Мартін, лідер партії "Фіанна Фейл", у рамках перестановок в уряді став заступником глави уряду ("тоніште"), його посада традиційно передбачає відповідальність за Міністерство закордонних справ та оборону.

Про це повідомляє The Irish Times, пише "Європейська правда".

Міхол Мартін замінив на цій посаді попереднього главу МЗС Саймона Ковні, який тепер призначений міністром з підприємництва, торгівлі та праці. 

Як вже повідомлялося, посаду прем’єра обійняв лідер "Фіне Гел" Лео Варадкар у рамках передачі влади між двома основними політичними партнерами в трипартійній правлячій коаліції. 

Ротація між партіями Варадкара "Фіне Гел" та Мартіна "Фіанна Фейл" є безпрецедентною в історії Ірландії. Правоцентристські партії були сформовані з протиборчих сторін під час громадянської війни в Ірландії на початку 20 століття.

Вони погодились на ротацію прем'єрства у рамках коаліції з ірландськими "зеленими" після виборів 2020 року.





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Ірландія

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