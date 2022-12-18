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Перестановка в правительстве Ирландии: бывший премьер будет отвечать за МИД и оборону

Воскресенье, 18 декабря 2022, 12:56

Бывший премьер Ирландии Михол Мартин, лидер партии "Фианна Фейл", в рамках перестановок в правительстве стал заместителем главы правительства ("тониште"), его должность традиционно предусматривает ответственность за Министерство иностранных дел и оборону.

Об этом сообщает The Irish Times, пишет "Европейская правда".

Михол Мартин заменил на этом посту предыдущего главу МИД Саймона Ковни, который теперь назначен министром по предпринимательству, торговле и труду. 

Как уже сообщалось, должность премьера занял лидер "Фине Гел" Лео Варадкар в рамках передачи власти между двумя основными политическими партнерами в трехпартийной правящей коалиции. 

Ротация между партиями Варадкара "Фине Гэл" и Мартина "Фианна Фейл" является беспрецедентной в истории Ирландии. Правоцентристские партии были сформированы из противоборствующих сторон во время гражданской войны в Ирландии в начале 20 века.

Они согласились на ротацию премьерства в рамках коалиции с ирландскими "зелеными" после выборов 2020 года.

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Ирландия

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