У турецькому порту вибухнув нафтовий танкер, почалась пожежа

У Туреччині у п’ятницю вранці з невідомої причини стався вибух на нафтовому танкері в районі порту Самсун.

Про це повідомляє Hurriyet, пише "Європейська правда".

Від вибуху в цистерні спалахнула пожежа, в небо піднявся чорний дим. За повідомленням, на місце події було направлено велику кількість пожежників.

Samsun Limanı'nda henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. pic.twitter.com/pfwRSozSHW — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) December 2, 2022

Завдяки втручанню рятувальників пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати.

Для встановлення причини пожежі розпочато розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Стамбулі стався теракт на популярній пішохідній центральній вулиці. Внаслідок вибуху загинули шестеро людей, зокрема двоє дітей, і близько восьми десятків отримали поранення.