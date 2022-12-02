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У турецькому порту вибухнув нафтовий танкер, почалась пожежа

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П'ятниця, 2 грудня 2022, 11:07

У Туреччині у п’ятницю вранці з невідомої причини стався вибух на нафтовому танкері в районі порту Самсун.

Про це повідомляє Hurriyet, пише "Європейська правда".

Від вибуху в цистерні спалахнула пожежа, в небо піднявся чорний дим. За повідомленням, на місце події було направлено велику кількість пожежників. 

Завдяки втручанню рятувальників пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати.

Для встановлення причини пожежі розпочато розслідування. 

Нагадаємо, нещодавно у Стамбулі стався теракт на популярній пішохідній центральній вулиці. Внаслідок вибуху загинули шестеро людей, зокрема двоє дітей, і близько восьми десятків отримали поранення. 

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Туреччина інциденти

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