В турецком порту взорвался нефтяной танкер, начался пожар

В Турции в пятницу утром по неизвестной причине произошел взрыв на нефтяном танкере в районе порта Самсун.

Об этом сообщает Hurriyet, пишет "Европейская правда".

От взрыва в цистерне вспыхнул пожар, в небо поднялся черный дым. По сообщению, на место происшествия было направлено много пожарных.

Samsun Limanı'nda henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. pic.twitter.com/pfwRSozSHW — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) December 2, 2022

Благодаря вмешательству спасателей пожар удалось локализовать и ликвидировать.

Для установления причины возгорания начато расследование.

Напомним, недавно в Стамбуле произошел теракт на популярной пешеходной центральной улице. В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе двое детей, и около восьми десятков получили ранения.