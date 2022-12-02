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В турецком порту взорвался нефтяной танкер, начался пожар

Пятница, 2 декабря 2022, 11:07

В Турции в пятницу утром по неизвестной причине произошел взрыв на нефтяном танкере в районе порта Самсун.

Об этом сообщает Hurriyet, пишет "Европейская правда".

От взрыва в цистерне вспыхнул пожар, в небо поднялся черный дым. По сообщению, на место происшествия было направлено много пожарных. 

Благодаря вмешательству спасателей пожар удалось локализовать и ликвидировать.

Для установления причины возгорания начато расследование. 

Напомним, недавно в Стамбуле произошел теракт на популярной пешеходной центральной улице. В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе двое детей, и около восьми десятков получили ранения.

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Турция инциденты

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