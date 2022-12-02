Міністр оборони Латвії: "Дождь" повинен повернутися в РФ, "процес пішов"

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс виступив за позбавлення ліцензії російського телеканалу "Дождь", який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхав до Риги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пабрікс написав у Twitter.

"Я вважаю, що "Дождь" повинен виїхати на роботу в Росію, а дозволи на проживання треба анулювати", – йдеться у дописі.

Пізніше Пабрікс написав: "Мене поінформували, що процес пішов". Він не уточнив, про що йдеться.

Man ziņo, ka process sācies. — Artis Pabriks (@Pabriks) December 2, 2022

Нагадаємо, раніше в п'ятницю латвійський регулятор NEPLP оштрафував "Дождь" на 10 тисяч євро за карту, на якій телеканал позначив окупований Крим як частину Росії, і називання російської армії "нашою".

Керівник NEPLP підкреслив, що за три серйозні порушення рада має право відкликати ліцензію на мовлення каналу. Ця справа – друге серйозне порушення за останні місяці.

У серпні Державна трудова інспекція Латвії заявила, що перевірятиме відповідність віз співробітників "Дождя" закону, згідно з яким громадяни третіх країн можуть бути прийняті на роботу тільки в тому разі, якщо їм видано посвідку на проживання з позначкою про право на працевлаштування. Якщо в них немає такої візи, роботодавець не має права їх наймати.

Російський телеканал "Дождь" тимчасово припинив мовлення в березні, а пізніше оголосив про відкриття своїх студій у Ризі, Амстердамі, Тбілісі та Парижі.